İstiklal Marşı okunurken asker selamı veren çocuğun hayali asker olmak

Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen açılış töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşının başlamasıyla asker selamı veren 9 yaşındaki 4. Sınıf öğrencisi herkes tarafından hayranlıkla izlendi. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, asker sefalı veren küçük Tuğra'yı programın sonunda tebrik ederek özel bir ilgi gösterdi. Saç tıraşı bile bir askeri andıran Tuğra Güler isimli ilkokul öğrencisi en büyük hayalinin asker olmak istediğini dile getirerek “Vatanımı ve milletimi korumak için büyüyünce asker olmak işitiyorum. Asker abilerim vatanıma milletime sahip çıksınlar bana yeter” ifadelerini kullandı.

İlgi odağı olan Tuğra'nın annesi Duygu Zeynep Güler ise çocuğunun asker olmak istediğini, bu yüzden ona saygı duyduğunu ve onunla gurur duyduğunu dile getirdi. Anne Güler “Askerleri çok seviyor, asker olmak istiyor. Bende ona saygı duyuyorum. Vatanımız için bir asker yetiştirmek benim için bir gururdur. Keşke asker olsa. Asker müzikleri dinliyor, askerlerle ilgili her şeyi okuyor, askerlere karşı çok büyük bir ilgisi var. İnceliyor, soruyor, askerlik konularını babasıyla konuşuyor. İyi bir asker olmasını da, iyi bir asker annesi olmayı da çok isterim” şeklinde konuştu.