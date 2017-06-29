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29 Haziran 2017 16:14

JAK Timleri Tunca Deresi’nde Nehir’i aradı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 11 gün önce dere sularına kapılarak kaybolan Nehir’i bulmak için Ankara’dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Ardeşen ilçesine gelerek Tunca Deresi’ndeki arama çalışmalarına katıldı.

JAK Timleri Tunca Deresi’nde Nehir’i aradı

29 Haziran 2017 16:14


İlçenin Tunca beldesi eski Armutluk köyünde 11 gün önce kardeşinin dereye düşen lastik ayakkabısını almak için dereye giren ve azgın sulara kapılarak kaybolan Nehir Zenginal’den (11) günlerdir haber alınamaması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 11 kişilik JAK Timi bölgeye geldi. JAK Timi, Nehir’i bulmak için arama çalışmalarına katılırken, vatandaşlar da belirli bölgelerde arama çalışmalarında kendilerine destek verdi.


Arama çalışmalarına katılan Nehir’in babası Kadir Zenginal, sahil kısmına kadar olan her yeri arayacaklarını belirterek “Allah razı olsun. Herkes 11 gündür çalışmalara destek veriyor. Köylülerle birlikte ekip kurduk. JAK timleri de geldi onlar da çalışmalara başladı. Sahil kısmına kadar olan her yeri arayacağız. Kızımı bulacağız” dedi.




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