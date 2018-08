Jakub Brabec: "Bir an önce lige başlamak istiyoruz"

Belçika 1. Lig takımı KRC Genk’den sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki defans oyuncusu Jakub Brabec, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Kasımpaşa maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lige başlamak için sabırsızlandıklarını söyleyen Brabec, “Geçen hafta takımla çalışmaya başladım ve birkaç gün sonra hazırlık maçında görev aldım. Hazır olduğumu düşünüyorum, aynı zamanda takım olarak da hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bir an önce lige başlamak istiyoruz” dedi.

"Burada daha iyi bir ortam var"

Belçika ile Türkiye arasında kıyaslamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, “Çek Cumhuriyeti’nden Belçika’ya gittiğimde benim için ileriye yönelik bir adım oldu. Belçika’da statlar, taraftarlar ve antrenman sahaları ülkeme göre daha öndeydi. Şimdi buradayım. Tesisimiz çok güzel. İnsanların bana olan yaklaşımları çok güzel. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belçika ile kıyaslayacak olursam, burada daha iyi bir ortam olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

"Pavelka ile konuştum"

Hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde rakiple ilgili az çok bilgi edindiğini ifade eden Brabec, “Kasımpaşa’da oynayan milli takım arkadaşım Pavelka ile buraya gelmeden önce konuşmuştum. Bana gerek Türkiye gerekse Rizespor hakkında güzel şeyler söylemişti. Kasımpaşa takımını az da olsa biliyorum. Bu maç için de takım olarak çok iyi hazırlandık. Lige bir an önce başlamak istiyoruz. Umarım bizim için her şey çok güzel geçer. Şu an hala uyum sürecindeyim ama gerek Türkçe kelimeler gerek takım arkadaşlarıma dair her gün yeni bir şeyler öğreniyorum” dedi.

Takımın en pozitif ve en sempatik futbolcusu haline gelen Brabec, sürekli güler yüzlü olmasıyla ilgili olarak, “Pozitif olmak benim için hayatı yaşamanın tek yolu. Sadece pozitif kalarak mutlu olabilirsiniz. Başka türlü yapabilen bir yapıya sahip değilim. Ama elbette ki maçlarda gol yediğimizde gülmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kasımpaşa maçı için taraftarlara da mesaj gönderen Brabec, “Taraftarlarımız umarım Kasımpaşa maçına gelirler ve tribünleri doldururlar. Ben onları orada görmek istiyorum. Bize destekleriyle yardımcı olsunlar, biz bir şekilde maçı kazanırız zaten” dedi.