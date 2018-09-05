Mücahit Avcil yamaçtan kopan kayanın yuvarlanması sonucu yaralandı. Yaralı doktor bölgeden askeri helikopter ile alındı.

Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikle aralarında doktorların da bulunduğu 80 kişilik dağcı grubu Kaçkar Dağları’na tırmanışa geçti. 80 kişilik gurubun içerisinde bulunan 16 kişi buzullara tırmandığı sırada kaya yuvarlanmaya başladı. Yuvarlanan kayalardan bir tanesi tırmanışa katılan Dr. Mücahit Avcil’a isabet etti. Kaya çarpması sonucu kalça kemiği kırılarak yaralanan Avcil’in geri dönmesi gereken 5 saatlik yürüyüş yolu boyunca geri getirilemeyeceği gruptaki diğer arkadaşları tarafından AFAD’a bildirilerek yardım istendi. AFAD’ın durumu Genelkurmay Başkanlığı’na bildirmesi sonucu Amasya’nın Merzifon ilçesinden havalanan askeri helikopter, yaralı Avcil’i bulunduğu yerden kurtarmak üzere Kaçkar Dağları’na gelerek kısa sürede yaralıya ulaştı. Sedye ile helikoptere yerleştirilen Avcil helikopter ile Rize Limanı’na indirildi. Limanda hazır bekleyen 112 ekipleri ve AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk yönetimindeki AFAD Personeli tarafından karşılanan Avcil tedavisi için buradan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk, yaralı doktora kısa sürede ulaşılıp Rize Limanı’na indirildiğini dile getirerek “İlimizde bu tip hadiseler sık sık yaşanıyor. Bugün de dağcılık federasyonunun 80 kişilik bir ekiple planlı bir faaliyeti vardı. Bu faaliyet esnasında buzullara tırmanmakta olan 16 kişilik bir gurup içerisinde yer alan bir doktor arkadaşımızın ayağına yuvarlanan bir kaya isabet ediyor ve kalça kemiğinde kırık meydana geliyor. Biz oradaki arkadaşlarla irtibat kurarak 5 saatlik bir yaya yoldan hastayı getirip getiremeyeceğimiz ile ilgili görüştük. Oradaki ekipte bulunan sağlıkçı arkadaşlarımız hastanın yürüyerek taşınamayacağını ifade etmeleri üzerine de Genelkurmay’dan bir helikopter talep edildi. Merzifon’dan bu ekibimiz geldi ve oradan yaralı dağcıyı alarak Rize merkeze indirdi. Dağcımızın kendisi de hekim, ciddi kırıklarının olduğunu kendisi de ifade etti. Çok şükür can kaybımız olmadı olayın sevindirici kısmı bu oldu” ifadelerini kullandı.