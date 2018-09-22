Kanser hastası arkadaşa duygulandıran sürpriz

Rize'de kanser hastası genç arkadaşlarının süpriz doğum günü kutlaması ile duygulandı.

11 ay önce grip şikayetinden hastanenin acil servisine başvuran İdris Karali isimli vatandaş, burada yapılan kan tahlillerinin kötü çıkması sonucu doktorun şüphesi ile Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahliller sonucu kan kanseri olduğunu öğrenen İdris Karali her ne kadar doktorun kendisine şaka yaptığını söylese de 11 aydır hastanede yatarak tedavi görmeye devam ediyor. Bu süreçte hastaneye giden fakat enfeksiyon riski nedeniyle yanına giremeyen arkadaşları, Karali hastaneden izne eve gelince doğum günü sürprizi yapmak istedi. 3 arkadaş ellerine aldıkları pastaya mum dikerek yanlarına çıkamadıkları arkadaşlarına apartmanının altından kutlama yaptı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Arkadaşlarını bir anda apartmanın altında görünce çok şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren İdris Karali “O an ki duygularımın tarifi imkansız. Çok çok mutlu oldum, yine buradalar, Allah onlardan bin bir kere razı olsun. Böyle bir organizasyon benim hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Bana hastalığım nedeniyle moral açısından yaptıklarını ben düşünüyorum. Allah'ta onlara moralin en güzelini nasip eylesin” dedi.

Yurt dışından kök hüre bekleyen İdris Karali, kök hücre bağışına da dikkat çekerek “Kök hücre bağışı benim şiddetle istediğim bir durum. Bu hastalığın çıkacağı benim aklımın ucundan bile geçmezdi ama çıktı. Bu hastalık çıkana kadar ben kök hücre bağışlılığını bilmiyordum. Şuan herkese şiddetle söylüyorum ki kök hücre bağışçısı olun. Sadece 1 tüp kan vererek bir hayat kurtarıyorsunuz ve 5 dakikanızı bile almıyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 11 aydır mücadele ettiği Kan Kanseri hastalığını grip olması üzerine tesadüfen öğrendiğini dile getiren Karali “2 aylık bir grip oldum ben ve bu gribi de atamadım. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline gittiğimde orada bir arkadaşım vardı. Benimle birazcık daha fazla ilgilenme şansları oldu. Doktor benim kanımda bir problem gördü galiba, dedi ki ‘Bir Trabzon'a getirirseniz iyi olur'. Bizde ertesi gün Trabzon'a gittik. Trabzon'da da doktor bize bir şaka yaptı ‘Sen kansere yakalandın' dedi. 11 aydır yatıyoruz orada, şuan da izine geldim. Bir problemimiz yok Allahım'a hamdolsun” şeklinde konuştu.

İdris Karali'ye yapılan sürpriz doğum gününü organize eden arkadaşı Ramazan Erdoğan ise arkadaşının mutlu olması için her şeyi yapabileceğini ve mutlu olsun diye de böyle bir organizasyonun aklına geldiğini dile getirdi. Erdoğan “Arkadaşları olarak İdris'i biz çok seviyoruz. Hastaneye gittiğimizde göremedik hiçbir zaman. Sosyal medyadan doğum günün de yaklaştığını gördüm. O sıra amcamın oğluna ‘Gel şu işi yapalım onunda gönlü olsun, hoşnut olsun' dedim. Biz de pastayı aldık evinin altına geldik. Amcamın oğluna eşini arattık, biz gelince cama çıkart onu dedik. Öyle cama çıktı, biz İdris'i görünce koptuk valla. Basit bir pasta ile çok güzel bir mutluluk yaşadık ve yaşattığımıza inanıyorum” diye konuştu.