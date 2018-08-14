Kara Kuvvetleri Komutanlığından amcasının şehitlik beratını istiyor

Millî Savunma Bakanlığı Arşiv Şubesi Müdürlüğünde bulunan Rize Askerlik Şubesi Başkanlığının 8350 numaralı Kütük-Künye defterindeki kayıt ile Zayiat Kayıt Belgesi’nde amcasının Ankara cihetlerinde asker olduğunu ve 11. Alayın 1. taburunda nefer iken hicri 1317 senesinin Şehr-i Temmuz’un 16. günü Nasuhçal Tepesi’nde vuku bulan muharebede şehit olarak vefat ettiğinin yazıldığı söyleyen Yaşar Baş, “Bana gelen belgeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderdim. Şehitlik beratı veya bir belge verilmesini istiyorum. Amcam bekâr iken şehit olduğu için hakkında bir menfaat veya malını alırım diye bir düşüncem kesinlikle yoktur. Yeğeni olduğum için gurur duyduğum amcamın devlet tarafından şehit kabul edilerek belgelenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.