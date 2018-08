Karadeniz’den Red Bull Formulaz geçti

Bu yıl 10.’su düzenlenen organizasyon yine renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı tahta yarışmada birinci oldu. 1900’lü yılların başında, bölge halkının yüksek tepelerden aşağıya inmek için kendi imkanları ile geliştirdikleri tahta arabalarla gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Gerçekleşen Red Bull Formulaz tahta araba yarışlarını binlerce kişi yerinden izledi.

5 kez Dünya Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu’nun tahta arabalarla yaptığı sürüş merakla izlendi. Stuntriding dalında Türkiye’nin en iyi ismi Red Bull sporcusu Birkan Polat da Formulaz’daydı. Motosikletinin üzerinde zorluk derecesi üst düzey olan hareketler yapan Polat, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Katıldığı yarışta birinci olan Kenan Sofuoğlu ise kendisini bölgeye çekenin yarışlar değil sıcak kanlı insanlar olduğunu dile getirerek “Ben her sene Formulaz’a geliyorum. Sadece geçen sene gelememiştim. Davet edilince programımı ayarlayıp çok sevdiğim Rize’ye gelmek istedim. Beni buraya getiren sadece tahta otomobil yarışı değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer. Onlar ne kadar eğleniyorsa ben de onlar kadar eğleniyorum. Hep de yarışıyorum, önceki senelerde kazanmıştım, ama hep başkalarının arabasını almak zorunda kalıyorum. Burada parkur, viraj, her şey önemli ama en önemlisi de araba" şeklinde konuştu.

"Formulaz’da eğlenmek için yarışıyoruz"

Motosiklet yarışlarının tahta araba yarışlarına oranla daha zor olduğunu dile getiren Sofuoğlu "Motosiklet yarışları daha profesyonel olduğu için her şey daha zor. Formulaz’da eğlenmek için yarışıyoruz. Rize’nin tadını çıkarmak istiyoruz. Ben ilerleyen zamanlarda da Formulaz’ın tüm Türkiye’Ye yayılmasını istiyorum. Ben bir Sakaryalı olarak Formulaz’ı Sakarya’da da görmek isterim. Ben Karadeniz’den gelen biri olarak burada yapılan organizasyonları da seviyorum. Sonuçta buradaki insanlarla da aynı duyguları yaşayabiliyorum. Beni buraya getiren, tahta arabalarla yarışmamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Red Bull da senelerdir Formulaz’a destek oluyor. Ben buradaki arkadaşlara da dedim. Bu konuyu büyütelim. Tüm Türkiye geneline yayalım. Kolay değil ancak Rize’deki organizasyonu bir kez gören inanıyorum ki destek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Saatte 70 km hıza kadar çıktılar

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılmadığı tahta araçlar, bin 600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yokuşların da yardımıyla saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi gördü, 70 erkek ve 18 bayan yarışmacı birincilik için kapıştı.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz’da en özgün tasarımı gerçekleştiren yarışmacı da ödüllendirildi. Red Bull Formulaz’ın 10. yılında ikinci kez kadınlara özel bir yarışma da yapıldı.