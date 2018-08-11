Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maç boyunca verdikleri mücadelenin mükafatını uzatma dakikalarında aldıklarını dile getirerek, “Lige galibiyetle başlamaktan ötürü çok mutluyuz. Rizespor takımını tebrik ediyorum, maç boyunca olağanüstü bir mücadele verdiler. Maçta ilk bölümde iyi başlayan taraf Rizespor’du. Daha sonra oyunu oturttuk. İki fırsat geldi, burada öne geçen taraf biz olsaydık daha istediğimiz oyun oynanabilirdi. Bu kez kötü bir paylaşım hatasından, yerleşim hatasından gol yedik. İkinci yarı yine daha doğru oynamaya çalıştık. Bu kez ikinci golü kalemizde gördük. Penaltı golü tam zamanında geldi. Bu kez oyuncularım daha iştahlandı. Rizespor da kazandığı toplarla üçüncü golü bulabilirdi. Biz 2-2 yaptık. Bugünkü oyuncularımın verdiği mücadelenin mükafatı 90 artı da attığımız gol oldu” diye konuştu.