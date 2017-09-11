Kimliksiz ilaç vermeyen doktora darp

İddiaya göre, Çayeli ilçesinde 7 Eylül tarihinde kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen M.K. isimli şahıs, ilaç yazmayan Dr. İhsan Yılmaz’ı (65) darp etti. 41 yıldır insanlara hizmet verdiğini belirten Dr. Yılmaz, 7 Eylül tarihinde Çayeli ilçesi Yaka 2 Nolu Sağlık Ocağı’na gelen M.K. isimli şahsın kabadayı tavırlar ile kendisinden eşi için ilaç yazmasını istediğini söyledi. Yılmaz, "Ben de kimliksiz ilaç yazamayacağımı söyledim, belki nezaketle isteseydi yazardım. Bunun üzerine tehdit etmeye başladı ve hakaretler etti. Yazamayacağımı, yasak olduğunu söyleyince bana vurmaya başladı. Kaşım açıldı ve burnum kırıldı. Sağlık ocağında iki doktor çalışıyoruz, arkadaşım izinli olduğu için onun yerine de ben bakıyordum ve onun hastasıydı. Daha önce de ehliyet için ona gitmiş ve tehditle rapor istemişti. Veremeyeceğini söyleyince tehditle rapor aldı. Bir gün önce ise 146 hasta muayene etmiştim, darp günü misafir bir hasta ilgilendiğim için bana çiçek hediye etmişti. Bizler insanlara hizmet eden, hizmetin karşılığında ise güler yüz bekleyen insanlarız" dedi.

İki oğlunun doktor olduğunu, babasının da doktorluk yaptığını kaydeden Dr. İhsan Yılmaz, "16 yıl akıl hastanesinde çalıştım ve böyle bir şiddet görmedim, akıl hastaları bile insanların iç duygusunu anlayabiliyor. Şiddet sorunu nereye kadar gidecek. İçimizdeki endişe ile mi yaşayacağız. Bizler şerefli hizmet yapıyoruz. Kendilerini bilmeyen bu kişilere karşı yasalar ağırlaştırılmalı. Kusura bakmayın kendimi tutamadım, ben bu darp olayını hak etmedim, hayatımı insanlara hizmet etmekte geçirdim” şeklinde konuştu.

Rize Aile Hekimleri Derneği Başkanı Cüneyt Beyaz ise, medyada her zaman sağlıkçılara karşı yaşanan şiddetleri gördüklerini vurgulayarak, "En son Ersin Arslan’ın öldürülmesi olayından sonra sağlıkta şiddet yasası çıkarmak istediler. Ancak sonuç yok, kişi darp ediyor ve serbestçe geziyor. Devlet bu tür olayların kendisine yapıldığını düşünmeli. Bu ülkede huzur bozulur ise hizmet bozulur” ifadelerini kullandı.