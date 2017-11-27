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27 Kasım 2017 18:16

"Kodlama Eğitimi Projesi’ kapsamında oluşturulan atölyelerin yedincisi İyidere İlçesinde açıldı.

"Geleceğin Yazılımcıları Rize’de Yetişiyor" sloganı ile Vali Erdoğan Bektaş’ın himayesinde yürütülen ‘Kodlama Eğitimi Projesi’ kapsamında oluşturulan atölyelerin yedincisi İyidere İlçesinde açıldı.


27 Kasım 2017 18:16


İyidere Merkez Ortaokulunda bünyesinde oluşturulan kodlama atölyesinin açılış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra Rize Milletvekili Hikmet Ayar, İyidere Kaymakamı Orhan Altun, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ve diğer yetkililer katıldı.


Burada bir konuşma yapan AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, atölyenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederken Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ta, bilgisayar destekli eğitim konusunda iki projeye öncelik verdiklerini belirtti.


Bektaş, " “Bunlardan birincisi; bütün öğrencilerimizin en azından günlük hayatta kullanabileceği düzeyde İngilizce öğrenebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca hizmete sunulan interaktif dil öğrenme programı Dyned projesi, ikincisi de kodlama projesidir. Her iki projede de hiçbir kamu kaynağı kullanmadan çok ciddi yol aldık. Şuan itibariyle Rize genelinde bütün okullarımızda gerekli bilgisayar ve internet altyapısını oluşturduk. Bütün bunları gençlerimize daha iyi eğitim verebilmek ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmek adına yapıyoruz. Yani her şey Türkiye’nin geleceği için.” dedi.




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