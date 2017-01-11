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11 Ocak 2017 08:31

Korku dolu bakışlar ödül getirdi

Korku dolu bakışlar ödül getirdi

11 Ocak 2017 08:31

112 ekipleri tarafından kurtarılan genç kızın fotoğrafı, Salih Yıldırım’a ödül getirdi.
Sağlık Sen tarafından Türkiye genelinde düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada Rize Sağlık İl Müdürlüğü Basın Memuru Salih Yıldırım tarafından çekilen fotoğraf birinciliğe layık görüldü. Yıldırım tarafından geçtiğimiz yıl Ocak ayında Rize’nin Kalkandere İlçesi’nde çekilen fotoğrafta, üzerine kaynar su dökülen 14 yaşındaki Zeynep Albayrak’ın 112 ekiplerinin 12 saat süren karla mücadelesi sonrası kurtarıldığı esnada yüzündeki acı ve korku dolu ifade konu edildi. Yıldırım ödülünü Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in elinden aldı. Memiş, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görev yaptığının ispatı olan ve 1. olmayı hak kazan fotoğrafı çektiği için Yıldırım’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yıldırım ise gece gündüz demeden zor durumda olan tüm hastaların imdadına yetişen ve en zor anlarında yanında olan sağlık çalışanlarının ne zorluklar altında görev yaptığını belgeleyen bu fotoğraf karesini çekmek için 15 saate aşkın süren bir kurtarma operasyonun içinde bulunduğunu söyledi.



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