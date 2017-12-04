Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 16:23

Madenciler günü tulum eşliğinde kutlandı

Türkiye’nin yeraltı maden işletmelerinden Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü çalışan ve aileleriyle birlikte kutladı.

Madenciler günü tulum eşliğinde kutlandı

04 Aralık 2017 16:23


Çayeli Bakır İşletmeleri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çalışan ve aileleriyle bir araya geldi. Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde yapımı ÇBİ tarafından finanse edilen Hilmi Yazıcı Parkı’ndaki etkinliğe sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı ilgi gösterdi. Törene Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, ÇBİ Maden Müdürü Murat Mete ve ÇBİ Çalışan İlişkileri Müdürü Fatih Koç katıldı.


Kutlamalar, madencilerin ÇBİ’den Hilmi Yazıcı Parkı’na onur yürüyüşüyle başladı. Çalışan ailelerinin ve yöre halkının etkinliğe katılmasının ardından Madenciler Günü, açıkhavada mangal ve tulum dinletisi eşliğinde coşkuyla kutlandı. Dünya Madenciler Günü’nde madencilerle bir araya gelen ÇBİ Maden Müdürü Murat Mete, “Çayeli Bakır olarak tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz” dedi.


Kıdemli madencilerden Ekrem Resul Yazıcı ise düzenlenen etkinlikte “Öncelikle başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm madencilerin gününü kutlarım. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.


Öte yandan, çalışanlarımızın iş başında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi de katılımcıların büyük beğenisini topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç