Madenciler günü tulum eşliğinde kutlandı

Çayeli Bakır İşletmeleri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çalışan ve aileleriyle bir araya geldi. Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde yapımı ÇBİ tarafından finanse edilen Hilmi Yazıcı Parkı’ndaki etkinliğe sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı ilgi gösterdi. Törene Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, ÇBİ Maden Müdürü Murat Mete ve ÇBİ Çalışan İlişkileri Müdürü Fatih Koç katıldı.

Kutlamalar, madencilerin ÇBİ’den Hilmi Yazıcı Parkı’na onur yürüyüşüyle başladı. Çalışan ailelerinin ve yöre halkının etkinliğe katılmasının ardından Madenciler Günü, açıkhavada mangal ve tulum dinletisi eşliğinde coşkuyla kutlandı. Dünya Madenciler Günü’nde madencilerle bir araya gelen ÇBİ Maden Müdürü Murat Mete, “Çayeli Bakır olarak tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Kıdemli madencilerden Ekrem Resul Yazıcı ise düzenlenen etkinlikte “Öncelikle başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm madencilerin gününü kutlarım. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, çalışanlarımızın iş başında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi de katılımcıların büyük beğenisini topladı.