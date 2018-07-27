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27 Temmuz 2018 13:47

Maganda kurşunu gözünü kör etti

Rize’de meydana gelen olayda kafasına kurşun isabet eden gencin gözü kör oldu.

Maganda kurşunu gözünü kör etti

27 Temmuz 2018 13:47


Olay, dün gece Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Melikşah Barsbay (18) isimli genç, köyde bir akrabasının kına gecesine katılmak üzere Rize’ye geldi. Henüz kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından çıkan maganda kurşunu Barsbay’ın kafasına isabet etti. Melikşah Barsbay olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalede kurşunun gözüne isabet ettiği öğrenilen gencin gözü kör oldu. Bilincinin yerinde olduğu öğrenilen genç daha sonra ameliyata alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.




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