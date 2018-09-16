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Mehmet Ali Karaca: "İstekli ve arzuluyduk ama kazanamadık"

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Ali Karaca, Bursaspor beraberliğinin ardından, "Pozisyonlarımız vardı, istekliydi ve arzuluyduk ama kazanamadık" dedi.

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Ali Karaca, Bursaspor beraberliğinin ardından, "Pozisyonlarımız vardı, istekliydi ve arzuluyduk ama kazanamadık" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Ali Karaca kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getirerek, “Seyircilere teşekkür ediyorum. Oyuna gelirsek ilk devre ortada bir oyun oldu. İkinci yarı biz daha istekli ve arzuluyduk, pozisyonlarımız vardı ama kazanmadık. Oyuncularımıza devre arasında 'Biz 3 müsabakayı son dakikalarda kaybettik. Sakın kafanızı yere asmayın, çıkın mücadelenizi yapın. Maç sonunda Allah ne takdir etmişse o olacak' dedik. Kazanamadığımız için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

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