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24 Ağustos 2018 21:51

Mehmet Altıparmak: “Deplasmanda alınan 1 puan çok değerlidir”

Golsüz biten Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor maçı sonrası Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deplasmanda kazanılan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Mehmet Altıparmak: “Deplasmanda alınan 1 puan çok değerlidir”

24 Ağustos 2018 21:51


Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Golsüz biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deplasmanda kazanılan 1 puanın değerli olduğunu dile getirerek, “Sezonun ilk puanını aldık. Bunun tabii deplasmanda olması bizim için önemli. İki haftadır oynadığımız çok iyi bir futbol vardı. Beşiktaş ve Konyaspor’un iyi futbolunu ilk yarı buraya da taşıdık. İlk yarıda oynadığımız oyun ve yakaladığımız pozisyonlarla belki de maçı bitirebilirdik. Maçtan önce futbolcularıma da söyledim, biz futbolun güzel yanını sahaya yansıtmak istiyoruz. Puanlar bir şekilde alınıyor. Öncelikle iyi futbol oynamak lazım. Şu ana kadar oynadığımız üç maçta futbol olarak iyi oynadık ama puan olarak 1 puan alabildik. Deplasmanda alınan 1 puan çok değerlidir” ifadelerini kullandı.




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