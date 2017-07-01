Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:17

Milletvekili Karal Ovit Tüneli’nin önemine vurgu yaptı

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak olan Ovit Tüneli’nin önemine vurgu yaptı.

Milletvekili Karal Ovit Tüneli’nin önemine vurgu yaptı

01 Temmuz 2017 11:17


AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, STK’lar ve gazetecilerle birlikte Ovit Tüneli ve Rize-Erzurum arasındaki yapımı süren yatırımlarda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Erzurum’a giden Milletvekili Karal ve beraberindekiler Erzurum Belediye Başkanını Mehmet Sekmen’i de ziyaret ettiler. İncelemenin ardından açıklama yapan Milletvekili Karal, yalnızca Rize ve Erzurum’un değil GAP bağlantılı 17 vilayetin sevgi yolunun yapıldığını söyledi.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaretinde konuşan Milletvekili Karal, Anadolu insanının ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, “Karadeniz sıcaklığını Erzurum’da görmekten mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in kısa sürede Erzurum’da yaptığı güzel gelişmeleri yerinde gördük. Kış ağırlıklı mevsimin yaşandığı Erzurum hızla modernleşiyor. Gecekonduluğun sona erdirildiği Erzurum müthiş bir kentsel dönüşüm hamlesi yaşıyor. Sosyal tesislerin artması halkın yararlanacağı spor ve dinlenme amaçlı okuma salonlarının yapılması iktidarımız ekibinin başarılı ürünüdür. Hiçbir çalışma tesadüfi olmaz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
RİZE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:22
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :22:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!