Minikler sağlık kompleksini gezdi

RİZE (İHA) – Rize'de Yeşilçay Kreş ve Gündüz Bakımevinin “Çalışkan Arılar” sınıfı minikleri, okul müdürleri ve öğretmenleriyle birlikte Rize Sağlık Kompleksi'ni ziyaret etti.

Çocuklarının sağlık tesislerine karşı duydukları tedirginliğin giderilmesi amacıyla Yeşilçay Kreş ve Gündüz Bakımevi, Rize Sağlık Kompleksi'ne ziyaret düzenledi. Ziyarette çocuklara sağlık hizmetinin sunulduğu kurumlar tanıtıldı. 3,5-5 yaş aralığındaki çocukların ilk önce çocuk diş polikliniğinde Dr. Yücel Sevim tarafından diş taramaları gerçekleştirildi. Büyük bir cesaretle muayene koltuğuna oturan çocuklar, cesaret belgelerini almaya hak kazandılar. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğünde çocuklara el hijyeni konusunda bilgilendirme yapılıp, ağız diş sağlığı kapsamında hediyeler takdim edildi. Çocuklar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe'yi de makamında ziyaret etti. Tepe'nin çocuklarla sohbetinde hoş diyaloglar yaşandı.

Sağlık kompleksini ziyaret eden miniklere son olarak kompleksin bahçesinde ambulans tanıtımı yapıldı. Çocuklar ambulansın içine bindirilerek, 112 Acil Servis hizmetleri konusunda bilgilendirildiler. Ambulansı yakından gören ve siren sesini duyan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. 112 ekibi tarafından çocuklara hediyeler takdim edildi.