Montassar Talbi: ‘‘Okan Buruk'la iyi bir çıkış yakalayacağız''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeşil-mavili ekibin yetenekli oyuncusu Montassar Talbi, yeni hoca ile iyi bir çıkış yakalamak istediklerini belirterek, "İlk 3 ay çok iyi geçti. Bir an önce takıma uyum sağlamam için herkes elinden geleni yaptı. Fiziksel anlamda kendimizi çok iyi hazırladık. Kendimi hazır hissediyorum. Formayı giyip Rize şehrine mutluluğu vermek istiyorum. Önceki hocamız burada çok iyi bir iş başarmıştı, onları da tebrik etmemiz gerekir. Şimdi yeni bir hocamız var. Kendisinin oyun sitili ve düşüncesi bizimkiyle örtüşüyor. Bu nedenle birlikte çok iyi iş yapacağımızı düşünüyorum. Yeni hocamız ile birlikte iyi bir çıkış yakalayacağız'' dedi.