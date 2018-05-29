Muharrem İnce: "Oraya benim resmimi de asın"

İnce, burada yaptığı konuşmada Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yanına kendi resminin de asılmasını istedi.

Artvin’in Borçka ilçesindeki programına katılmak için karayoluyla Artvin’e giden Muharrem İnce, Rize’nin Çayeli ilçesine uğradı. İnce, yol kenarındaki vatandaşlarla selamlaştı, ilçe esnafını selamladı. İnce burada yaptığı açıklamada, ilçedeki parkta fotoğrafları bulunan Mesut Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına 24 Haziran’dan sonra kendi fotoğrafının da konulmasını istedi.

Muharrem İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘’Borçka’ya gidiyoruz. Dedemin insanlarına selam vermeden geçmeyelim dedik. Orada bir parka Mesut Yılmaz’ın ve Tayyip Erdoğan’ın resmi var değil mi? Oraya benim resmimi de asın. 24 Haziran’dan sonra benim resmimi de asın.’’

İnce’nin konvoyu konuşmanın ardından Artvin’in Şavşat ilçesine doğru yola çıktı.