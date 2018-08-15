Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligin 2. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan takımın orta saha oyuncusu Musa Çağıran, Kasımpaşa maçı için fırsat teptiklerini ifade etti. Maçın 3-2’lik skorla biteceğini hayal bile etmediklerini belirten Çağıran, "Maça çok iyi başladık. Golü bulduk. Birlikte oynayan, birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan bir takım vardı. Golü bulduk öne geçtik. İkinci yarıya çıktığımızda biraz durağan başladık ama yine de pozisyon bulmaya başladık. 70. dakikaya kadar her şey çok güzel gidiyordu. Sonrasında yorgunluklar oldu. İstemediğimiz ve kesinlikle kabul etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın böyle biteceğini hayal etmemiştik. Tamamen 3 puan ile başlamayı hedefliyorduk" şeklinde konuştu.

"Puan veya puanlar için Akhisar’a gideceğiz"

Çağıran, önümüzdeki hafta oynayacakları Akhisarspor maçı için kolay bir deplasman olmayacağını belirtti. Musa, "Futbol sahada oynanıyor, neyin ne olacağı belli olmuyor. Biz tamamen puan veya puanlar almak için Akhisar’a gideceğiz. Hedefimiz puan almak. Bunun için de en iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah Akhisar’dan 3 puanı alıp dönen taraf biz oluruz. Bu puana çok ihtiyacımız var. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında bir fırsatı teptik, Akhisar maçından puan veya puanlarla gelip, Erzurum maçında ise kazanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takım içerisindeki birliktelik çok iyi"

Takım içerisindeki oyuncuların yeni transferlere karşı sıcak davranışlarından mutlu olduğunu belirten Musa Çağıran, "Takımın içerisindeki birliktelik, beraberlik çok iyi. Süper Lig’e veda eden takımların kadrolarının birçoğu korunmuş durumdaydı. Bu sezon da geçen sezondan kalan çok oyuncu vardı. Onların yeni gelen transferlere karşı sıcakkanlılığı ve iyi yaklaşımları güzel bir ortamı meydana çıkartıyor. Bize düşen bunu sahaya ve futbola yansıtmak olacaktır. Karadeniz’i özünde seven bir insanım. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bir yer, gerçekten çok güzel yer. Uyum sağladık. Eşim ve çocuklarımla geldik, evimizi tuttuk, yerleştik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çaykur Rizespor’u yukarı sıralara taşıdıkça daha da mutlu olacağız" dedi.