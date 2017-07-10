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10 Temmuz 2017 16:17

Nehir için umutlar tükeniyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Tunca Deresi’ne düşen kara lastiğini almaya çalışırken dere sularına kapılarak 22 gün önce kaybolan Nehir Zenginal’ı bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi.

Nehir için umutlar tükeniyor

10 Temmuz 2017 16:17


19 Haziran günü Tunca Deresi’ne düşerek kaybolan Nehir Zenginal’ı bulmak için Tunca Vadisi boyunca arama tarama faaliyeti yürüten Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ekipleri de bir sonuç elde edemedi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Nehir’in babası Kadir Zenginal, "22 gündür kızımı bulabilmek için canla başla mücadele ettik. Gerek bölge halkına, gerekse de devletimiz güvenlik güçleri ve askerlerimize çok teşekkür ediyorum. JÖAK ekipleri yaklaşık 1 haftadır detaylı bir çalışma yaptı. Mümkün olan her yer kontrol edildi ancak bir sonuç elde edilemedi. Su seviyesinin azalması için bekliyoruz. Ardından yeniden arama talebinde bulunacağız. Umudumuzu kaybetmeden arama çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.




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