Okan Buruk: "Alabileceğimiz en yüksek puanları almaya çalışacağız"

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, Sivasspor maçının kendileri için final maçı olduğunu söyleyerek bu maçla birlikte tekrar yükselişe geçmek istediklerini belirtti.

25 Kasım Pazar günü ligin 13. hafta maçında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, milli maç arasında verdikleri üç günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladıklarını hatırlatarak, “İyi bir çalışma süreci geçiriyoruz. Musa Çağıran dışında sakat oyuncumuzun olmaması bizi sevindiriyor. Milli takımlarda olan oyuncularımız var. Onlar da birkaç gün içinde aramıza katılarak kadromuzu tamamlayacak” dedi.

"Önemli bir maça çıkacağız"

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Buruk, “Zorlu bir fikstürümüz vardı bu dönem. Bunu biliyorduk. Özellikle son üç maç istediğimiz gibi gitmedi. Bizim için önemli bir maça çıkacağız. Bu maçın önemini bizler de, oyuncularımız da, şehrimiz de biliyor. Taktiksel anlamda bu süreç bize çok iyi yarayacak. Özellikle oyuncularımızı eksiklerini görüp neler yapabileceğimizi, hangi değişikliklere gidebileceğimizi göreceğiz” dedi.

"Bu maça bir final maçı olarak bakıyoruz"

Sivasspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Buruk, “Özellikle hücum hattı çok hareketli. Çok hızlı bir şekilde gole giden bir takım ve son Beşiktaş maçı da Sivasspor için büyük bir moral oldu. Şimdi bir de hoca değişiklikleri oldu. Hakan Hoca geldi. Türk futbolunda önemli hizmetler yapmış başarılı bir isim. Onun için de yeni görevinin hayırlısı olmasını diliyorum. Biz de bu maça bir final maçı olarak bakıyoruz. İlk yarının sonuna kadar oynayacağımız beş maç da bizim için çok önemli, çok değerli. Her maçtan alabileceğimiz en yüksek puanı alıp bu süreçten çıkmak istiyoruz. Son üç maç istediğimiz gibi geçmese de tekrar önümüzde bir şans var. Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yapıyoruz ama bazen de istediğimiz şeyler olmuyor. Küçük hatalar da maçları kaybetmemize neden oluyor. Bunun da üstesinden gelmemiz lazım ve inşallah Sivasspor maçıyla birlikte tekrar yükselişe geçeriz” dedi.

Takımdaki eksikliklere değinen Buruk, özellikle ilerideki oyuncuların son vuruşları iyi yapması ve artık kendilerine maç kazandırması gerektiğini söyleyerek, “Kendilerinden sonuca etki edecek hamleler artık bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu söyleyen Buruk, “Belki iki maç kazandığımızda dört-beş sıra yükselebileceğiz. Biz de devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. 20 puanı hedeflemiştik ama son üç maç istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi de 15 puan değerinde beş maç var. Bu maçlardan alabileceğimiz en yüksek puanları almaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.