Okan Buruk: "Beşiktaş iç saha performansı etkili bir takım"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ın zor bir deplasman maçı olduğunu, rakibin iyi yönlerini kendi anlayışlarıyla kapatmaya çalışacaklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buruk, oyun anlayışlarıyla beraber rakibin iyi yönlerini kapatmaya çalışacaklarını belirtti. Peş peşe 3 deplasman maçı oynayacaklarını belirten Buruk, Beşiktaş maçının zorlu bir deplasman olacağının altını çizdi. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:

''Beşiktaş maçı bizim için önemli. Deplasmanda oynayacağımız bir maç. Kupada Sarıyer ve yine ligde Göztepe maçı var. 3 tane maçı deplasmanda oynayacağız. Beşiktaş maçı zor bir deplasman. Rakibimize bakınca ligde güzel gitmeyen bir süreçleri var. Antrenmanlarda alışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş iç saha performansı etkili bir takım. Nasıl savunuruz, nasıl bir mücadele ederiz onun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Her maçtan beklentimiz 3 puan. Lens'in cezası var. Rakibin bazı sakatlıklar var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız ama yine rakip analizinde önlem alınacak bir takım. Kendi oyunumuzla birlikte bunu pekiştireceğiz. Rakibimiz özellikle hücum hattında önemli oyunculara sahip. Kendi oyun anlayışlarımız içinde rakibin iyi yönlerini kapatmaya çalışacağız. İki takım içinde adil bir maç olmasını istiyoruz. VAR sistemiyle hakemler biraz daha rahatladılar. Bülent hoca eski ve tecrübeli bir hakem. Gördüğünü çalacağına inanıyorum.''

"Zorlu bir sürece gireceğiz"

Fikstür bakımından zorlu bir sürece gireceklerini belirten Buruk, takımının herkesi her yerde yenebilecek bir takım olduğunun altını çizdi. İlk yarıdaki 8 karşılaşmada maksimum puanı almaya çalışacaklarını ifade eden Okan Buruk, "Fikstür bakımından zorlu bir sürece giriyoruz. Aminu Umar ve Samudio'nun geri dönmesi bizim için iyi olacak. En büyük eksiğimizin olduğu bölgede iki oyuncunun sakatlanması ve cezalanması bizi zorladı. En iyisini yapıp düşündüğümüz puanları yakalamak istiyoruz. Herkesi her yerde yenebilecek bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum. Yönetimimizle, oyuncularımızla, şehirdeki taraftarlarla, hep birlikte beraber yol kat etmemiz gerekiyor. Her takımın ligde işi zor. Biz lige kötü başladığımız için yıpranmışlık vardı üzerimizde. Çalıştığımız ortam huzurlu. Oyuncularım her antrenmanda maç gibi çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.