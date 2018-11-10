Okan Buruk: “Pozisyonlar geldi ama günün sonunda puan alamadan ayrıldık”

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Buruk, “Maçtan önce tabi ki iyi bir takımla oynayacağımızın farkındaydık. Hem çok az gol yiyen hem de iyi oyunculara sahip. Sadece bir takım değil yedeklerde de bekleyen bir takımı daha var. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Buna göre önlemlerimizi almaya çalıştık. İlk yarıya baktığımızda rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Bizim Vedat ile bulduğumuz bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarının başında özellikle bir penaltı pozisyonu vardı. Telefondan baktığımızda ofsayt da gözükmüyor, net bir penaltı. Burada yani VAR sisteminin atladığı bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. 1-0'ı yakalama fırsatları elimize geldi. Bunları değerlendiremedik. Bir de duran toptan yedik. Ondan sonraki bölüm, özellikle 2-1'i yakalayana kadar ki bölümden hiç memnun değilim, mutlu değilim. Ama 2-1 sonrası çok daha farklı bir takım ortaya çıktı. Maçı berabere bitirebilirdik, pozisyonlar da geldi ama günün sonunda puan alamadan ayrıldık” şeklinde konuştu.