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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gözdağı

Çaykur Rizespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, ligde herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizdi.

Çaykur Rizespor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, ligde herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizdi.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, ligin 7. haftasında oynanacakları Fenerbahçe maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, iki takımın da bu hafta kazanma arzusuna dikkat çekti. Fenerbahçe'nin üst sıralardan kopmamak için kazanmak istediğini belirten Buruk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"İki takım da kazanmak istiyor. Biz hiç maç kazanmadık, kazanmak istiyoruz ancak rakibimiz de üst taraftan kopmamak için kazanmak istiyor. Biz de bir an önce üst sıralara çıkmak için kazanmak istiyoruz. Burada taraftarımıza çok büyük yük düşecek. Onlar bizi destekleyecek ve biz saha içerisinde onların istediklerini yapmaya çalışacağız. Kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Bunun örneklerini daha önce gördük. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Yeni bir takım, gelişen bir takım. Elimizden geleninin en iyisini yapıp, kazanmak istiyoruz. Şu anda bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Takımımızın geçmişteki maçlarına baktığımızda iyi oynamasına rağmen maç kaybettiğini görüyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız 3 puan. Fenerbahçe'yi yenmek istiyorsak iyi oynamamız gerekiyor."

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