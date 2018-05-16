Okuma yazma öğrenen 3 kişi umre ile ödüllendirildi

Çayeli Öğretmen Evi’nde gerçekleşen çekiliş programa Kaymakam Oğuz Şenlik, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin, protokol üyeleri ve eğitim gören kursiyerler katıldı. Kursiyerler, yapılan çekişte kutsal topraklara gitme fırsatının heyecanını yaşadı. Çekiliş sonrasında Umre’ye gitme fırsatını bulan isimler; Hatice Yıldız, Emriye Karakaş ve Hamdiye Durmuş oldu.

Kaymakam Şenlik programda yaptığı konuşmada "Kampanyaya başlamadan önce projeye nasıl daha fazla vatandaşımızı çekebiliriz diye düşündük. Kutsal topraklarda bulunmuş bir kişi olarak, bütün Müslümanların istedikleri taktirde o güzel topraklarda, Allah’ın evinde bulunmalarını dileyerek 3 kursiyerimizi kutsal topraklara gönderme kararı aldık. Yetmedi 10 kursiyerimize ise altın verelim ve tüm kursiyerlerimiz ile Ayder Yaylası gezisi yapalım dedik. Projemiz etkili oldu. Zaman zaman kurslarımızda bir arada olduk. Etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan proje kapsamında 10 kişi ise altın ile ödüllendirildi.