Önce hortum, sonra şiddetli yağmur ardından da kar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün etkili olan hortum, şiddetli yağışın ardından Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün denizde çıkan hortumun ardından Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olmuş olmuş, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanmıştı. Bu yaşananların ardından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Yayla sezonunun açılmasıyla yaylacıların Gito Yaylası'nda bir süre kaldıktan sonra çıktığı ikinci yayla olan 2 bin 510 rakımdaki Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Ekim ayında yağan kar ile birlikte yayla sakinleri dönüş hazırlıklarına başlarken, yağan kar ile tüm yayla beyaza büründü.