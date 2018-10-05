İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce hortum, sonra şiddetli yağmur ardından da kar

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün etkili olan hortum, şiddetli yağışın ardından Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün etkili olan hortum, şiddetli yağışın ardından Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı.


Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün denizde çıkan hortumun ardından Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olmuş olmuş, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanmıştı. Bu yaşananların ardından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Yayla sezonunun açılmasıyla yaylacıların Gito Yaylası'nda bir süre kaldıktan sonra çıktığı ikinci yayla olan 2 bin 510 rakımdaki Ambarlı Yaylası'na kar yağdı. Ekim ayında yağan kar ile birlikte yayla sakinleri dönüş hazırlıklarına başlarken, yağan kar ile tüm yayla beyaza büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.