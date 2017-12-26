Organik Çay Fabrikaları’nın yapımında ihale aşamasına gelindi

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı oturumlarında görüşülerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11. maddesine istinaden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Fındıklı Sümer Organik Çay Fabrikası için hazırlanan raporlar üzerinde çalışan 6 kişilik komisyon tarafından çalışmaları tamamlanarak meclise havale edildi.

İmar çalışmalarına İl Genel Meclisi Encümen Müdürü Ahmet Yıldırım, İl Özel İdaresi İmar Müdürü Serkan Akşan, İkizdere İl Genel Meclis üyesi Ali Fuat Yıldırım, Pazar İl Genel Meclis üyesi Leyla Veyisoğlu, Çayeli İl Genel Meclis üyesi Cafer Kuru, Çamlıhemşin İl Genel Meclis üyesi Cemil Kuş ve Derepazarı İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Topal katıldı.

ÇAYKUR tarafından yapımı planlanan İkizdere ve Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikaları’nın imar çalışmalarının da ilçe belediyeleri tarafından tamamlanarak karara bağlandığı ve yapımı için ihale aşamasına gelindiği bildirildi.

Rize İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Ali Fuat Yıldırım, arazilerin yerinde incelenmesi yapıldığını ve fabrikalara ait imar planlarının hazırlandığını belirterek komisyon üyeleri tarafından imar planlarının olumlu karara bağlandığını ve ÇAYKUR tarafından yapılacak olan organik çay fabrikalarının ihale aşamasına gelindiğini kaydetti.