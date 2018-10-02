Organları 5 hastaya umut olacak

Rize'nin Pazar ilçesi, Derebaşı köyünde 28 Eylül gecesi sol tarafında güçsüzlük gelişen Turan Taşkın'ın, getirildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Ekim'de beyin ölümü gerçekleşti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen organ nakil ekipleri tarafından alınan hastanın karaciğeri ve bir böbreği Erzurum'da 2 hastaya, diğer böbreği ve korneaları da Samsun'da 3 hastaya nakledilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Başar Erdivanlı, yaptığı açıklamada, "Hastamız 53 yaşında inme sonrası hastanemize başvurdu. Beyninin sağ yanını tamamen kansız bırakan bir pıhtı tespit edildi. Doktorlarımız tarafından damar içine girilerek pıhtı temizlendi. Ardından tansiyon takibi amacıyla yoğun bakıma alındı. Tedaviye rağmen 30 Eylül sabahı beyin fonksiyonları hızla kayboldu. Hastamızın beyin fonksiyonlarını geri getirebilmek amacıyla Yoğun Bakım Doktoru Tahir Ersöz tarafından tedavisini düzenlenmesine rağmen maalesef tüm çabalara rağmen beyin fonksiyonları geri dönmedi ve 1 Ekim'de kendisine beyin ölümü tanısı koyduk. Hastamızın yakınları hayattayken organ bağışı konusunda konuştuklarını belirttiler. Turan beyin, başına bir şey gelirse organlarının bağışlanmasını istediğini, aile olarak bu kararını gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. İnşallah diğer hastalara umut olur. Organ Bağış Hemşiresi Ayla İnce'nin çabalarıyla, Erzurum'dan gelen ekip tarafından çıkarılan organlar Erzurum'da ve Samsun'da tam 5 hastanın hayatlarını yaşamasına vesile olacak" dedi.

Rize'de organ bağışı noktasında bir duyarlılık oluştuğunu dile getiren Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe "Bu özverili davranışı gerçekleştirdikleri için aile yakınlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizde çok sayıda organ ve doku bekleyen vatandaşımız var. Büyük bir kısmı bağış beklerken hayatlarını kaybediyorlar. Rize'de bu konuda artık bir farkındalığın oluştuğunu ve insanların başkalarına yardım etmek için adım attıklarını görmek bizleri duygulandırıyor" diye konuştu.