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31 Ağustos 2018 16:52

Otelde sahte kimlikle yakalanan CEO adliyeye sevk edildi

İzmir’de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup, kurduğu şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO’su, Artvin’in Hopa ilçesinde yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Otelde sahte kimlikle yakalanan CEO adliyeye sevk edildi

31 Ağustos 2018 16:52


Çiftlik Bank bir şirket kurduğu gerekçesiyle hesaplarına bloke konulan ve hakkında tutuklama kararı çıkartılan Fons şirketler gurubu CEO’su Tamer Budak’ın, Artvin’in Hopa ilçesinde kaldığı otelde üzerinde sahte kimlikle kaldığı tespit edildi. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren Asayiş Şube ekipleri Budak’ı kaldığı otelde kıskıvrak yakaladı. Budak’ın 2 adet banka kartına, bilgisayarına, hardisc’ine ve flaş belleklerine el konuldu. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Budak daha sonra Hopa Adliyesine sevk edildi.


Budak’ın sahte kimlikle Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek Gürcistan’a oradan da Ermenistan’a geçeceği iddia edildi.




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