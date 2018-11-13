Otoparkı su bastı, araçlar suya gömüldü

Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın su basan otoparkında araçlar suya gömüldü.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Rize merkezi etkisi altına aldı. Sağanak nedeniyle bazı köylerde evleri su basarken merkezde ise bir apartmanın otoparkı suyla doldu. Otoparkta camları otomatik açılan 3 araçtan birinin içi suyla doldu. Cam seviyesinin üzerine çıkan sular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.

Yollardan akan sular ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollara üzerinden yayaların geçebilmesi için tahta parçaları ve kasalar atıldı. Öğrenciler yurtlarına gidebilmek için altından hızlı bir şekilde su akan tahtanın üzerinden yürümek zorunda kaldı. Portakallık Mahallesi'nde bir yaş çay alım yeri de su bastı.

İçerisi su dolan otoparkta aracı olan Nur Usta isimli vatandaş, “Benim ve benim dışımda 2 kişinin daha aracı otoparkın içerisinde, suyun altında rehin kaldı. Derelerin içerisindeki su kanallarını küçük borularla yapıldığı için dere taşıyor. Hala daha aracım suyun içerisinde. İçerisi su doldu, elektrik aksamı kendi kendine çalışıyor, araç pert durumda. Diğer araç da öyle, elektronik beyinli araç olduğu için kendi kendine aracın camlarını açtı ve içerisine su girdi” dedi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.