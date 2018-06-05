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05 Haziran 2018 13:24

Ovit Tüneli’ni 13 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında başbakanlığı döneminde temelini attığı Rize’nin 138 yıllık rüyası olan Ovit Tüneli’nin açılışını 13 Haziran’da Rize’ye gelerek yapacak.

Ovit Tüneli’ni 13 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

05 Haziran 2018 13:24


Dünya’da ikinci Türkiye’de birinci sırada yer alan en uzun iki tüplü tünel olan Ovit Tüneli’nin açılışını miting için 13 Haziran’da Rizeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Türkiye’nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tüneli ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer alan Ovit Tüneli’nin yapımı yıllarca gündemden düşmedi. Ovit Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile Ovit Tüneli’nde Işık Göründü’ töreni gerçekleştirildi.


Tünel geçtiğimiz 22 Kasım 2017 tarihinde bölgedeki kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi’nin ulaşıma kapanmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılmış, ardından geçtiğimiz Nisan ayında da tünel eksiklerin tamamlanması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.


412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.




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