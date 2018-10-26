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Ovit'e kar yağdı, ulaşım tünelden sağlanıyor

Bölgede etkisini sürdüren yağmurun ardından dün akşam saatlerinde Ovit Dağı’na kar yağmaya başladı.

Bölgede etkisini sürdüren yağmurun ardından dün akşam saatlerinde Ovit Dağı'na kar yağmaya başladı.


Rize'de bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yağmaya başlayan kar etkisini gösterdi. Rize-Erzurum arasında bulunan ve Ovit Dağı'ndan geçen Rize-Erzurum karayolu ortalama 50 santimetre yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Eski yolun ulaşıma kapanmasıyla ulaşım geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

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