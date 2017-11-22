Ovit’te 137 yıllık rüya bugün gerçek oldu

Rize’nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli’nde yıl sonunda tek tüpten ulaşıma açılması beklenen geçişler bugün kontrollü olarak başladı. Şiddetli kar yağışına rağmen Ovit Dağı geçidinden geçmek için bölgeye gelen sürücüler yolun kardan kapalı olması nedeniyle sabah saatlerinde yolda kalınca Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için yolu kontrollü olarak bu sabah ulaşıma açtı.

Tek tüp önünde bekletilen araçlar 10’larlı gruplar halinde görevli karayolu eskort aracı eşliğinde tünelden karşıya geçirildi. Tüneli ilk kez kullanan ve yıllardır önce yapılmasını sonra da inşaatın başlanmasından sonra da bitirilmesini bekleyen sürücüler, büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. Yolun yapanlara ve emeği geçenlere dua eden sürücülerin sevinci dikkat çekti.

Yapımı Osmanlı Devleti’nden bu yana sürekli gündemde olan ancak bir türlü harekete geçilemeyen tünel için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde temel törenle atıldı. "Işık Göründü" töreni geçtiğimiz yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle gerçekleştirilen Ovit Tüneli, Türkiye’nin Osmanlı Devleti döneminden beri en büyük rüya projelerinden biriydi. 1880 yılında Osmanlı Devleti’nin kalkınma hamleleri arasında gösterilen tünel projesi 137 yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

Yaklaşık 605 milyon TL bedelli proje sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşerken, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında yılın 5,5 ayı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım bugünden itibaren kesintisiz ve güvenli hale gelmeye başladı.

Ovit Tüneli, Trabzon’da yapımı süren Yeni Zigana Tüneli’nden sonra Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun 2. tüneli, dünyanın ise en uzun çift tüplü 3. tüneli olma özelliği taşıyor. Bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğundaki tünelin, çift tüp bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu 28 km’yi buluyor.

Aydınlatma ve tünel içi mekanik aksamlarının yapımı süren tünelde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, Rize’nin İkizdere ilçesinden ve Erzurum’un İspir ilçesinden bölgeye geçiş yapan araçlara kış tekeri ve zincir kontrolü yapılıyor. Ovit Dağı Geçidi’nde kar kalınlığı ise 40 cm’ye ulaştı.