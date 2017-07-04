Ovit’teki Çığ Tüneli’ni ilk onlar kullandı

tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli’nde betonlama çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlanırken, yapımı tamamlanan çığ tüneli yörede hayvancılık yapan vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılan ve "Işık Göründü" töreni geçtiğimiz yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle gerçekleştirilen Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre. Çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km.

Bin 369 metrelik çığ tünelini ilk kullananlar ise yörede hayvancılık yapan çobanlar oldu. Rize’den Erzurum tarafına geçiş yapan çobanların beraberlerindeki inekler tünel çalışanları tarafından fotoğraflanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.