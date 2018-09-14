(Özel Haber) Çaykur Rizespor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında Bursaspor ilen karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-mavili ekip, idmanın başında gerçekleştirdiği koşunun ardından kondisyon çalışması yatı. Antrenman, çift kale maç ile noktalandı.

Antrenman öncesi İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu Robin Yalçın, Bursaspor maçını kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini belirtti. Robin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hocamız bizimle iki haftadır çalışıyor ancak Bursaspor maçına çok iyi hazırlandık. Bütün arkadaşlarımız Bursaspor maçı için son derece hazır durumdalar. Bu maçı kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Pazar akşamı Bursaspor maçında hocamız bana şans verirse performansımın tamamını sahaya yansıtacağım. Tüm arkadaşlarım da maça hazır. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.''