Projeksiyon cihazı çocuklara camiyi sevdirdi

Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen Fatih Camii imamı, farklı bir uygulama geliştirdi. Camiye projeksiyon cihazı kuran imam Yusuf Ziya Uzun, öğrencilere abdest almayı, namaz kılmayı ve birçok uygulamayı bu yolla öğretiyor. Kur’an öğrenmeye gelen öğrencilerin dikkatini çekebilmek için kurduğu projeksiyon cihazının çocukların gelişiminde ve erken öğrenmesinde de faydası olduğunu dile getiren imam Yusuf Ziya Uzun, “Bugün bilim ve teknoloji çağında olduğumuzdan dolayı çocuklar özellikle gerekli bilgileri öğrenebilmek için bu şekilde projeksiyon cihazını kullanarak hem perdeye yansıtarak eğitimde dağılma olmadan hep beraber öğrenmek amacıyla, hem de öğrenilen şeylerin doğru telaffuz edilerek kavranması açısından bu projeyi başlatmıştık ve devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Camide çocukları yetiştirirken onlara doğru bilgiyi en doğru şekilde vermeyi amaç edindiklerini dile getiren Uzun, projektör vasıtasıyla çocuklara camiyi ve dersleri sevdirdiklerini sözlerine ekledi. Uzun, “Abdestin nasıl alındığını gösteriyoruz, namazın kılınışını uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Yine aynı şekilde surelerin okunuşunu, doğru telaffuzunu çocuklarımızla beraber projeksiyon cihazımız vasıtasıyla yapıyoruz. Bizim gayemiz çocuklarımıza camileri sevdirmek, ezanı sevdirmek, manevi duygularımızı işlemek. Şunu biliyoruz ki doğru bilgi doğru yerden alındığı zaman, zamanla bu insanların yanlış yollara tevessül etmeleri mümkün değildir. Kur’an’ı ve sünneti doğru yerden almayan insanlar, bunu başka yerlerden aldıkları zaman yakın tarihte de olduğu gibi yanlış yerlere tevessül ettiklerini görüyoruz. Bizim gayemiz doğru bilgiyi vermek” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise imamın bu uygulamasından gayet memnun olduklarını dile getirdi.