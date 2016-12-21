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21 Aralık 2016 17:33

Rektör Yardımcısının cenazesini Rektör kıldırdı

Rektör Yardımcısının cenazesini Rektör kıldırdı

21 Aralık 2016 17:33

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Efe’nin cenaze namazını üniversite rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman kıldırdı.
RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Efe, geçtiğimiz gün Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Efe için bugün RTEÜ bahçesinde bir tören düzenlendi. Törenin ardından Rize Sahil Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını İlahiyat Profesörü olan üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman kıldırdı. Cenaze namazının ardından Efe, Pazar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde toprağa verildi.



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