Rıza Çalımbay: "3 puan için çıkmıştık ama 1 puanla yetindik"

Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay “Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Çok pozisyonlarda yakaladık ama son paslarda dikkat edemedik. Çok güzel bir maç oldu. Son andaki olaylar olmasa hakikatten çok güzeldi. Benim düşüncem içeride ve dışarıda galibiyetle oynamak, başka bir düşüncem yok. Deplasmanda alınmış 1 puan iyi bir puan. 3 puan için çıkmıştık ama 1 puanla yetindik ama takımın oyunundan memnunum” ifadelerini kullandı.

Uğur Demirok'un saha içerisindeki taraftara yönelik tepkisinin doğru olmadığını dile getiren Çalımbay, “Futbolcunun tepki vermesi doğru değil. Taraftar sonuçta bağırır ama futbolcu tepki göstermemeli. Uğur ile konuştuğumuzda hak etmediğim bir şekilde bağırıldı bende tepki gösterdim” dedi.