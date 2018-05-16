Rize Adalet Bakanlığı’nın eğitim üssü oldu

Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi’nin 3 Nisan 2017 yılında hizmet vermeye başladığını dile getirerek geçen yıl bin 500’e yakın Türkiye’nin dört bir yanından gelen Adalet Bakanlığı personelini Rize’de eğitime tabi tuttuklarını ifade etti.

Adalet Bakanlığı’nın kendi personelini çok daha donanımlı, çok daha nitelikli hale getirmek için Adalet Bakanlığı Rize Hizmet İçi Eğitim Merkezi’ni kurduğunu dile getiren Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli “2017 itibari ile her bir eğitim programıyla çok daha nitelikli bir eğitim veriyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Gelen arkadaşlarımız bu bakımdan çok memnunlar. Adalet Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk eğitim merkezi olması nedeniyle de ciddi bir ilgi görüyoruz. O bakımdan Hakkari’sinden Edirne’ye, Samsun’undan Hatay’a Adalet Bakanlığı’nın 81 ilde 139 ağır ceza merkezinde, 592 adliye binasında, 42 idari mahkemesinde, 15 bölge adliye mahkemesinde 7 bölge idari mahkemesinde olmak üzere 5 bin yazı işleri müdürlüğüne, 5 bine yakın mübaşir kadrosuna, 5 bine yakın icra müdür, müdür yardımcısı, icra katibi kadrosuna, 35 bin de adliye zabıt katibi olmak üzere değişik unvanlarda da sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog da dahil edildiğinde bugün itibari ile 60 bini geçen yardımcı yargı personeline eğitim hizmeti vermek üzere kurulduk. O bakımdan bu amacımıza ulaşmak adına tüm personelimle beraber gayretle çalışıyoruz” dedi.

Kamudaki diğer kurumlara da eğitim verildiğini ve özellikle öfke ve stres yönetimi gibi konuların üzerinde durduklarını sözlerine ekleyen Kurçenli “Özellikle üzerinde durduğumuz konular öfke, stres yönetimi, etik ve hizmet sunumu artırma konusunda ne gerekirse onun yapılabilmesidir. Bu doğrultuda hem kendi personelimiz ile hem de Türkiye’nin dört bir yanından çağırdığımız konusunda uzman hocalarımız ile bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Amacımız Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kişilerin kendilerine gelen vatandaşlara ailesinden bir bireymiş gibi davranmasını sağlamaktır. ’Gelen vatandaşa nasıl yardımcı olabilirim, onun sorununu nasıl çözebilirim’ düşüncesini personelimize aşılamaya çalışıyoruz. Sadece bizim personelimiz için değil burası aynı zamanda Rize personeline ait olduğu için şehre ve tüm Karadeniz’e karşı bir sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.