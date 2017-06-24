Kısa bir süre önce Rize-Artvin Havalimanı ihalesini yaptıklarını belirten Milletvekili Karal, kamuoyunda çok spekülasyonlar yapıldığını söyledi. Karal, "Biz Rize-Artvin Havalimanı konusunda başından bu yana ortaya koyduğumuz kararlılığı hiç bozmadık. Bunu da 2017 yılı içerisinde temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu projeyi tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Havaalanı için yaklaşık 25 bin ton dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılacağını kaydeden Milletvekili Karal, "En derin yeri 22 metre olmak üzere 17 metrelik bir dolgu oluşturulacak. Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya, Türkiye’nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek" dedi.

"Dolgu malzemesiyle ilgili Rize’miz de sıkıntı var bu konuyla ilgili bakanlar kurulu karar aldı ve gerekli işlemler yapıldı" diyen Milletvekili Karal, "Hükümetimizin açıklamış olduğu tarihte havalimanı bitecek. Dolgu ihalesini de yaptık. Ayrıca üst yapı projeyle ilgili özel bir proje var. Çünkü Cumhurbaşkanımızın burada her türlü ağırlamayı yapacağı bir yerin olması lazım. 2020 yılında yüklenici firma teslimatı yapacak. Bu havalimanı Ordu-Giresun Havalimanınn 2-3 katı büyüklükte deniz dolgusuyla yapılacağı için çok özel bir havalimanı olacak. Çevrede bulunan arazilerde gerekli incelemeler yapıldı. Çünkü bu kadar dolguyu bulmak kolay bir olay değil inşallah bununda üstesinde geleceğiz. Rize-Artvin Havalimanı vatandaşlarımızın hem coğrafi açıdan hemde şehir merkezine yakınlık bakımından rahatça faydalanacağı bir konumda olacaktır" ifadelerini kullandı.