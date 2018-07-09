Dr. Reşat Kasap, 16 yıllık AK Parti Hükümeti’nin iktidar olduğu süre içerisinde hayallerde olan projeleri ve hizmetleri hayata geçirdiğini söyledi.

Öğlen namazını Sahil Camii’nde vatandaşlarla birlikte kılan Belediye Başkanı Reşat Kasap, namaz çıkışında cami önünde vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbette bulundu. Geçtiğimiz ay yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından sokak ziyaretlerine devam eden Başkan Kasap, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayarak hizmetin yanında yer alıp sandıklara koşan Rizeli hemşehrilerine ve gerek ülkemizde gerekse yurt dışından oy kullanan her bir vatandaşa teşekkür etti.

Vatandaşlara belediye hizmetlerini nasıl bulduklarını, beklentilerini, taleplerini soran Belediye Başkanı Kasap “Göreve geldiğim günden itibaren memleketime hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Rize Belediyesi olarak alt yapıdan üst yapıya, şehrin aydınlatma sorunundan sosyal alanda yapılan çalışmalara, yol, su, kanalizasyon hizmetlerinden projelere bir çok alanda çalışmalar yürüttük. Projelerimizin bir kısmı sona yaklaşırken, bir kısmında çalışmalar devam ediyor. Yapmış olduğumuz hizmetleri gerek sosyal medyadan gerekse basın yoluyla halkımızla paylaşıyoruz. Bizlere hizmet için bu koltuklarda yer verildi ve onun bilinciyle görev süremiz içerisinde ekip arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir şehirle güzel günlere yürüyeceğiz" dedi.

"Teleferik projesi ihale aşamasına geldi ve yakın zamanda ihalesi yapılacak" diyen Kasap "Meydan projesinde ise çalışmalara hız verildi. Yıl sonuna kadar tamamlanmasının sözünü ilgili müteahhit firmadan aldık. Doğu Park Projesi bitmek üzere son çevre düzenlemeleri yapılıyor. Batı Park Projesi Üniversitemizle işbirliği içerisinde deniz dolgusu ile yapımına başlandı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Salarha Tünelinde ışık görünmek üzere çalışmalar duraksamadan sürüyor. Ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen devletimizin gücüyle projelerimizi hayata geçirme gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"İlk başkanlık dönemimize göre güzel hizmetler ortaya koyduk"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ile sohbet eden vatandaşlar ilk dönemi olmasına rağmen yapmış olduğu çalışmaları başarılı bulduklarını ifade ederek, özellikle halkın şehirde rahat hareket edebilmesi, çevre düzenlemeleri, ışıklandırma, sosyal alanda çalışmalar ve yol çalışmalarında önemli adımlar atıldığını ifade ettiler.

Sohbet sonrası cami çevresini gezen Başkan Kasap, belediyenin yapmış olduğu Led sokak aydınlatma çalışmasından vatandaşların cami etrafına da istemeleri üzerine aynı çalışmanın cami önünde yapılması için teknik ekibine talimat verdi.

Balıkesir’den Rize’ye gezmek için gelen vatandaşlar Başkan Kasap’a kendilerinin il dışından geldiklerini ve daha önceki yıllara göre Rize’nin çehresinin değiştiğini ifade ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.