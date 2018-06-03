Dr. Reşat Kasap, mahalle ziyaretleriyle vatandaşları dinleyerek projelere yerinde müdahale ediyor.

Başkan Kasap, Rize Merkez Fener Mahallesi, Mermerdelen ve Camiönü Mahallesinde esnafları ziyaret ederek, hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu. Programa alınan mahalleleri gezen Belediye Başkanı Kasap, Hizmet verilen mahallelerde yapılan çalışmaları, eksik çalışmaları ve yapılması gereken hizmetleri de yerinde tespit ediyor. Teknik ekibine talimat vererek çalışmalara müdahale ederek hizmetin kalitesini arttırmaya devam etti.

Başkan Kasap’a AK Parti Merkez ilçe yönetiminin yanı sıra Mahalle Muhtarları da eşlik etti. Gittiği her yerde halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üreterek ilgili birimleri vatandaşların istekleri doğrultusunda yönlendiren Belediye Başkanı Kasap’ın bu tutumu mahalle ve çevre esnafını da mutlu etti.