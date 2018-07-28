Rize Belediyesi inovasyon merkezi açıldı

Rize Belediyesi ek hizmet katında faaliyet gösterecek olan İnovasyon Merkezi’nin açılış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rize Belediyesi İnovasyon Merkezi Koordinatörü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli, Rize Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Sakal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ercümen Yüksel, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Rize Belediyesi İnovasyon Merkezi Koordinatörü Adnan Midilli açılış töreninde yaptığı konuşmada, İnovasyon’un kelime anlamının değiştirme, dönüştürme, değer oluşturma ve kamuya faydalı olma olduğunu vurguladı. Midilli, 18 yaş altı gençlerin hedef kitleleri olduğunu, gençler üzerinden yenilikler ve faydalı çalışmalar üretmek istediklerini kaydetti.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ise, İnovasyon merkeziyle birlikte düşün, araştır ve uygula prensipleriyle çalışmalara yön vermek istediklerini söyledi. Başkan Kasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bütün çalışmalarında inovasyonu ön plana çıkardığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu bakış açısını devlet yönetimine geçirdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte açılış gerçekleştirildi. Başkan Kasap açılışın ardından Vali Bektaş ve katılımcıları belediye ek hizmet katında bulunan birimleri gezdirdi. Rize Belediyesi Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi (Ribegem), Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Rize Belediyespor, Kent Konseyi, Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu, RizeSu Yap-İş Birliği gezildi. Aynı katta bulunan Muhtarlar Derneği de ziyaret edildi.