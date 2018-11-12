Rize Belediyesi ve Google'dan ortak eğitim

Rize Belediyesi ve Google'in ortaklaşa gerçekleştirdiği dijital eğitimin ilk olan “Dijital Pazarlamaya Giriş” eğitimi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde verildi.

Dijital teknolojilerde son yıllarda yaşanan gelişmelerin çok hızlı bir şekilde günlük hayatın ve iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesini göz önünde bulundurup böyle bir çalışmaya imza atan Rize Belediyesi gençlere dijital girişimcilik fırsatlarını keşfetme olanağı sağlıyor. Bir sonraki eğitimin Aralık ayının ikinci Cumartesi günü olacağı ve bu eğitimlerin altı ay boyunca devam edeceği bildirildi.