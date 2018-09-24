Rize Belediyesi'nden kesilen çınar ağacı ile ilgili açıklama yapıldı

Rize'de çürümeye başladığı için kesildiği iddia edilen Yeniköy mahallesindeki çınar ağacı ile ilgili Rize Belediyesi "tehlike arz ettiği" için kesildiği açıklamasını yaptı.

Alınan bilgiye göre, yapılan araştırmalar neticesinde 80 yıllık olduğu tespit edilen, çürümeye başladığı için eğilen ve bu nedenle vatandaşlardan sürekli şikayet alan Rize Belediyesi Rize Orman İşletmeleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada, çınarın çürüdüğü raporunu aldı. Rize Belediyesi ekipleri, tehlike arz ettiği gerekçisi ile çınarı kesti. Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından ‘200 yıllık çınar kesildi' diye paylaşımlar yapması üzerine Rize Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.

Rize Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çınarın yarısından fazlasının gövde boyunca çürüdüğüne dikkat çekilerek “Rize Merkez, Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Meydanı 7/A karşısında bulunan çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can-mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vatandaşlarımız tarafından Belediyemize iletilmiştir. Bu nedenle Rize Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü/ Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2'lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda Belediyemiz ekipleri 23.09.2018 tarihinde ilgili ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir" denildi.

"Kesme işlemi sonrası sosyal medya üzerinden belediyemize dönük bir kasıtlı linç kampanyası başlatılmıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada "Vatandaşının güvenliğine dönük yapılan bu çalışma üzerinden oluşturulan algı malzemesi devreye sokulmuş ve Belediyemiz çevre düşmanı ilan edilmiştir. Oysa Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap'ın üzerinde en yoğun durduğu konu çevrenin ve yeşilin korunması ve geliştirilmesidir.

Aslında daha önceden Sayın Başkanımıza ve Belediyemize yapılanlar ile şimdi yapılan algı çalışması birbirine benzemektedir. Konu Rize olunca belirli bir kesimin gözleri kör, kulakları duymaz olmaktadır. Yapılmayan ve söylenmeyen söz ve davranışlar üzerinden uzun süren yıpratma kampanyaları kurgulanmakta ve genelde Rize Belediyesi özelde ise Belediye Başkanı Prof.Dr.Reşat Kasap hedef alınmaktadır. Rize Belediyesi'nin yaptığı tüm çalışmalar, bayındırlık hizmetleri, alt yapı çalışmaları görmezden gelinip sürekli manipülasyon ve kara propaganda araçları devreye sokulmaktadır. Tamamen vatandaşımızın korunmasına dönük olarak yasal prosedürler çerçevesinde yapılan bu çalışmayı da çarpıtmak son maharetleri olmuştur. Bundan sonra güzel Rizemiz hakkında en ufak haksız iddia ve söylemlere karşı tepkilerimizi daha da ağırlaştıracağız. Son olarak güzel Rizemize ve Belediyemize dönük yapılan bu karalamayı reddeder, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” bilgisi paylaşıldı.