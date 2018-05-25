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25 Mayıs 2018 23:37

Rize Belediyesinden Makine Parkı’na iki yeni araç daha

Rize Belediye Başkanı Prof.

Rize Belediyesinden Makine Parkı’na iki yeni araç daha

25 Mayıs 2018 23:37

Dr. Reşat Kasap, Makine Araç Parkı’na yeni alınan paletli 22 tonluk ekskavatör ve lastikli yükleyiciyi inceledi.


Yetkililerden bilgiler alan Başkan Kasap, Makine Parkı’nın zenginleştiğini ifade etti. Paletli 22 tonluk ekskavatör ve lastikli yükleyicinin bundan sonraki çalışmalarda kullanılacağını belirten Kasap, bu araçların dayanıklılık ve kullanım bakımından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.


Başkan Kasap, “Makine Parkı’mızın zenginleşmesine vesile olan 2 çok önemli aracımız, hem dayanıklılık bakımından hem kullanışlı olmaları bakımından hizmetlerimizde daha etkili olacak. Daha etkin bir hizmet için ihtiyacımız olduğundan bu araçlara makine parkımıza kattık. Yaklaşık bir buçuk milyon civarında bir harcamayla alınan paletli 22 tonluk ekskavatör ve lastikli yükleyiciyi araç parkımıza kazandırdık. Rize’miz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Makine Parkı çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Başkan Kasap, hayırlı işler dileyip ayrıldı.




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