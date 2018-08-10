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10 Ağustos 2018 02:06

Rize-Çamlıhemşin karayolu şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelanlara neden oldu.

Rize-Çamlıhemşin karayolu şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı

10 Ağustos 2018 02:06

İlçeye bağlı Akkaya köyü mevkiinde dere sularının getirdiği taş ve çamur birikintileri nedeniyle Rize-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı.


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar geçtiğimiz günlerde Rize’nin Muradiye beldesi ve Ordu’nun Ünye ilçesinin ardından bugün akşam saatlerinde de Çamlıhemşin ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelanlara neden olurken, ilçeye bağlı Akkaya köyü mevkiinde dere sularının getirdiği taş ve çamur birikintileri nedeniyle Rize-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası’na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını beklemeye başlarken, Karayolu ekipleri önemli bir turizm yolu olan karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Öte yandan Akkaya köyünde bir çok evin de sel ve heyelanlardan zarar gördüğü ve yıkılma tehlikesine karşın evlerin boşaltıldığı köyden gelen bilgiler arasında yer alıyor.




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