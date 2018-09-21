Rize Gençlik Merkezi en çok atık pili toplayarak Türkiye 1.'si oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen kampanya ile birlikte geleceğin teminatı gençlerde geri dönüşüm bilincinin oluşturulması, çevreye ve insan sağlığına zarar veren atık pillerin toplanarak geri dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen tören ile Türkiye genelinde gençlik merkezleri arasında yapılan kampanya sonunda ilk üç'e giren gençlik merkezlerine ödüllerini Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan ödül törenine Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı ve Gençlik Lideri Oğuz Yılmaz katıldılar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, “Gençlik Merkezi Müdürümüz Yasin Çakmakçı ve ekibi yaptığı başarı çalışmalarla farkındalıklar sağlıyor. Başarılı çalışmalara bir yenisini daha eklediler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen TAP Derneği (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve geleceğin teminatı gençlerde geri dönüşüm bilincinin oluşturulması ve çevreye ve insan sağlığına zarar veren atık pillerin toplanarak geri dönüşümünün sağlanması amacı taşıyan kampanyada güzel bir çalışma örneği göstererek 330 kg atık pili doğaya zarar vermeden toplayarak Türkiye birinciliğini elde ettiler. Bu anlamı birinciliği elde eden Gençlik Merkezimizi canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.