Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, akşam saat 23.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. 60 yaşında yaşama gözlerini yuman Yılmaz için bugün Sahil Camii avlusunda cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Yılmaz ailesinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Baro Başkanı Av. Ümit Peçe, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim, İl Müftüsü İsmail Yalçın, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile Trabzon ve Artvin başta olmak üzere çevre il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve personeli ile öğretmenler, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş cenaze duasını yaptırdı ve daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz'ın cenazesi Güneysu ilçesi Kıbledağı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazı öncesi ve sonrasında Yılmaz ailesi taziyeleri kabul etti.